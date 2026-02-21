Генетик заявила, что 37% россиян предрасположены к абдоминальному ожирению

Генотип, связанный с повышенным риском абдоминального ожирения имеют около 37% россиян. Об этом «Газете.ru» сообщила Анастасия Сивакова, генетик центра MyGenetics.

«Генетика задаёт диапазон адаптационных возможностей организма, однако предрасположенность к тому или иному виду спорта формируется в результате взаимодействия генов, тренировок, среды и образа жизни», — пояснила Сивакова.

Физическая выносливость относится к полигенным признакам и определяется сразу несколькими генами. Среди наиболее изученных — ACE и ADRB2, которые влияют на работу сердечно-сосудистой системы, мобилизацию энергии и особенности обмена веществ.

Исследование MyGenetics охватило более 95 тысяч человек для гена ACE и почти 94 тысячи — для гена ADRB2. Для последнего существуют три варианта: GA, GG и AA. Генотип GG связан с более медленным расходованием энергии и риском абдоминального ожирения при низкой физической активности. Вариант AA, напротив, ассоциирован с более эффективным использованием жиров, а GA занимает промежуточное положение.

По данным исследования, вариант GA встречается у 47% россиян, GG — у 37%, AA — у 15%. Для гена ACE наиболее распространён смешанный вариант I/D — его имеют около половины участников, тогда как I/I и D/D распределены почти поровну. Сивакова отметила, что структура этих генетических маркеров у россиян во многом совпадает с европейской популяцией, а большинство людей обладают универсальными генотипами, позволяющими адаптироваться к разным типам физической нагрузки.

Ранее вызвало сомнение исследование, посвящённое связи детского ожирения с ухудшением математических способностей. Выводы работы выглядят неубедительно из-за слишком небольшой выборки — в исследовании участвовали около 1,5 тысячи детей. Авторам не удалось чётко обозначить критерии оценки лишнего веса, а также учесть влияние социальных факторов на участников.