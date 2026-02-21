Олимпиада в Милане
СК возбудил дело против топившего пятилетнего ребёнка в бассейне тренера из Казани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Brin

В Казани Следственный комитет завёл уголовное дело после публикации видео, где тренер детского сада избивает пятилетнего ребёнка и погружает его лицом в бассейн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что тренер сначала ударил мальчика по голове доской, а затем схватил и окунул в воду, не позволяя вынырнуть. После скандала мужчину уволили.

Инцидент произошёл на днях в детском саду Вахитовского района Казани. В начале тренировки ребёнок чувствовал себя спокойно и плескался в воде, однако затем тренер начал бить его доской для плавания, а также несколько раз силой опускал лицом в воду.

