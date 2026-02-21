Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 11:49

За пять часов над регионами России сбили 31 дрон ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 31 украинский беспилотник самолётного типа. Аппараты были перехвачены и уничтожены над территориями Татарстана, Белгородской, Курской, Ульяновской, Пензенской и Самарской областей. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

Наибольшее количество БПЛА (по 11) было зафиксировано над Республикой Татарстан и Белгородской областью. Также четыре беспилотника были сбиты над Курской областью, по два – над Ульяновской и Пензенской, и один – над Самарской областью. Все цели были уничтожены за пять часов, в период с 9:00 до 14:00 по московскому времени.

ВСУ ударили по школе в Васильевке Запорожской области
ВСУ ударили по школе в Васильевке Запорожской области

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО успешно отразили массированную атаку вражеских беспилотников на Татарстан. К счастью, обошлось без жертв и разрушений, а производственные процессы не были нарушены.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar