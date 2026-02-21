За пять часов над регионами России сбили 31 дрон ВСУ

Наибольшее количество БПЛА (по 11) было зафиксировано над Республикой Татарстан и Белгородской областью. Также четыре беспилотника были сбиты над Курской областью, по два – над Ульяновской и Пензенской, и один – над Самарской областью. Все цели были уничтожены за пять часов, в период с 9:00 до 14:00 по московскому времени.