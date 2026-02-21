За пять часов над регионами России сбили 31 дрон ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55
Российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 31 украинский беспилотник самолётного типа. Аппараты были перехвачены и уничтожены над территориями Татарстана, Белгородской, Курской, Ульяновской, Пензенской и Самарской областей. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
Наибольшее количество БПЛА (по 11) было зафиксировано над Республикой Татарстан и Белгородской областью. Также четыре беспилотника были сбиты над Курской областью, по два – над Ульяновской и Пензенской, и один – над Самарской областью. Все цели были уничтожены за пять часов, в период с 9:00 до 14:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что расчёты ПВО успешно отразили массированную атаку вражеских беспилотников на Татарстан. К счастью, обошлось без жертв и разрушений, а производственные процессы не были нарушены.
