В Татарстане отразили массированную атаку украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку вражеских беспилотников на Татарстан. К счастью, обошлось без жертв и разрушений, а производственные процессы не были нарушены, сообщает пресс-служба главы республики.

«На Республику Татарстан была совершена массированная атака с применением вражеских БПЛА и других средств. В результате слаженной работы всех служб атака была отражена», — говорится в сообщении.

При этом в целях обеспечения безопасности, в Казани сегодня отменены все мероприятия на открытом воздухе, предполагающие скопление людей.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ попытались массово атаковать производственные объекты в Альметьевском районе Республики Татарстан. Согласно данным администрации, в регионе зафиксирована попытка масштабного удара, в связи с чем подразделения ПВО и средства радиоэлектронной борьбы были переведены в режим максимальной готовности.