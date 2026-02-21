Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 10:32

В Татарстане отразили массированную атаку украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку вражеских беспилотников на Татарстан. К счастью, обошлось без жертв и разрушений, а производственные процессы не были нарушены, сообщает пресс-служба главы республики.

«На Республику Татарстан была совершена массированная атака с применением вражеских БПЛА и других средств. В результате слаженной работы всех служб атака была отражена», — говорится в сообщении.

При этом в целях обеспечения безопасности, в Казани сегодня отменены все мероприятия на открытом воздухе, предполагающие скопление людей.

Утренний заслон: 12 украинских беспилотников нейтрализованы над территорией РФ
Утренний заслон: 12 украинских беспилотников нейтрализованы над территорией РФ

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ попытались массово атаковать производственные объекты в Альметьевском районе Республики Татарстан. Согласно данным администрации, в регионе зафиксирована попытка масштабного удара, в связи с чем подразделения ПВО и средства радиоэлектронной борьбы были переведены в режим максимальной готовности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar