Балицкий назвал удар ВСУ по школе в Васильевке террором против детей

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий охарактеризовал удар Вооружённых сил Украины по школе в Васильевке как террор и запугивание мирных жителей. По его данным, пострадавших нет, однако фасад школы повреждён, а школьные автобусы пострадали от осколков.

Автобусы, пострадавшие при украинском обстреле в Запорожской области. Видео © Telegram / Балицкий Евгений

«Киевский режим целенаправленно бьёт по детским учреждениям. Это чистый террор против нашего будущего, запугивание мирных жителей. За каждым таким ударом последует справедливое возмездие», — написал он.

ВСУ нанесли удар по школе в Васильевке, повредив фасад здания и посекши осколками школьные автобусы. Пострадавших среди детей и персонала нет. Балицкий также выразил благодарность экстренным службам за оперативность и чёткую работу на месте происшествия.

Напомним, что 21 февраля школа в Васильевке стала одной из целей обстрела города. Пострадавших нет, однако удар оставил повреждения на фасаде здания, прилегающей территории и школьных автобусах.