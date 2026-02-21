В Киеве рестораны оказались под угрозой закрытия из-за космических цен на генераторы

Киеву грозит массовое закрытие заведений общественного питания. Как сообщает «Страна.ua», ссылаясь на аналитиков «Рестораторы Украины», каждый пятый ресторан столицы оказался на грани банкротства из-за энергетического кризиса и нехватки персонала.

На бедственное положение жалуется, например, гендиректор холдинга гастрономических заведений Марина Ковальчук. По её словам, руководство вынуждено приостановить работу одного из своих проектов до восстановления погодных условий.

«Сюда нужен хороший генератор на 80 киловатт, который на сегодня стоит полтора миллиона гривен. На этой локации нет достаточного уровня доходности, чтобы высвободить такие деньги», — пояснила она.

Говоря о помощи со стороны правительства, Ковальчук назвала программу поддержки нерабочей. Предполагается, что бизнес может получить выплаты на топливо и энергозаймы на сумму до десяти миллионов гривен (около 18 миллионов рублей по нынешнему курсу) под 0%. Однако это доступно только для заведений, которые не продают алкоголь, а их меньшинство.

На этом фоне за минувший месяц цены на некоторые продукты сильно взлетели. Это вызвано удорожанием импорта из стран Евросоюза. Вскоре это отразится на стоимости блюд в общепите.

Ранее сильный снегопад парализовал улицы Киева. В городе фиксировали многочисленные аварии и очень длинные пробки. А в одном из районов пассажирам автобуса пришлось толкать его на мост.