21 февраля, 14:03

США знали о терактах на «Северных потоках», заявил экс-премьер Украины Азаров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что США знали о терактах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, это следует из публикации журнала Der Spiegel.

«По сути дела, американцы сейчас вот в лице публикации Spiegel сознались в том, что все это им было известно», цитирует Азарова ТАСС.

Согласно материалу издания, украинские диверсанты рассчитывали на финансирование операции ЦРУ, но в итоге деньги выделил частный спонсор из Украины — около $300 тысяч на экипировку, аренду яхты и взрывчатку. Американская сторона якобы обсуждала план с украинскими агентами и сначала не возражала, но летом 2022 года отказалась от финансирования без объяснения причин.

Тема ответственности за подрывы «Северных потоков» (сентябрь 2022 года) уже несколько лет остаётся предметом расследований и утечек. Ранее совместные расследования СМИ связывали подготовку диверсии с группой, действовавшей из Украины, и называли среди координаторов украинского офицера Романа Червинского.

Полина Никифорова
