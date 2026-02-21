Популярная фудблогерша из Анапы погибла под колёсами грузовика

В Анапе 40-летняя блогерша Александра, которая вела канал о кулинарии с 30 тысячами подписчиков, погибла после того, как упала с мопеда и попала под колёса грузового автомобиля. Об этом пишет Kub Mash.

Место ДТП. Фото © Telegram / Отдел МВД России по городу Анапе

Инцидент произошёл 20 февраля на Анапском шоссе. Как сообщили в региональном главке МВД, женщина, управляя мопедом в сторону города Анапа, не справилась с управлением и наехала на бордюр. В результате падения она оказалась на проезжей части и попала под грузовой автомобиль, двигавшийся в том же направлении. От полученных травм блогерша скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Госавтоинспекция Анапы предупредила, что мопед — технически сложный транспорт, требующий постоянного внимания, навыков управления и строгого соблюдения правил дорожного движения. Даже небольшая ошибка — превышение скорости, резкий манёвр или недооценка погодных условий — может привести к падению и тяжёлым травмам, часто фатальным из-за ограниченной защиты водителя.

