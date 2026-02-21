Зеленский ввёл санкции против 82 россиян и 44 российских компаний

Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие двух пакетов санкций. Ограничения касаются как отдельных личностей, так и целых организаций. Документы опубликованы его пресс-службой.

В первый список вошли 46 россиян и 44 российские компании. В офисе Зеленского утверждают, что бизнес, попавший под прицел, обслуживает военно-промышленный комплекс нашей страны.

Во втором списке наших соотечествеников оказалось меньше — всего 36. Их Киев называет капитанами судов «теневого флота». Все лица, попавшие под ограничения, не смогут иметь активы, летать над Украиной и приобретать в стране земельные участки.

Ранее в Американской торговой палате выступили за снятие санкций с России. Президент организации Роберт Эйджи предложил начать с банковского сектора.