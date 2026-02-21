NYT: США ожидает затяжной конфликт в случае атаки на Иран

Американские военные рискуют увязнуть в длительном и тяжёлом конфликте, если решатся на атаку против Ирана. Об этом сообщает The New York Times.

В распоряжении Тегерана находится один из самых мощных ракетных комплексов во всём ближневосточном регионе, помимо этого страна располагает ударными дронами и вооружением для поражения кораблей.

Как подчёркивается в материале, официальный Тегеран делает ставку на стремительную эскалацию и расширение географии конфликта, стремясь задействовать максимальное количество прокси-сил, чтобы рассредоточить военную нагрузку и переложить издержки на других участников процесса. Иран может рассчитывать на поддержку своих союзников по так называемой «оси сопротивления» — в частности, йеменских хуситов и ливанского шиитского движения «Хезболла», которые уже подтверждали готовность вступить в прямое столкновение.

Совокупность этих факторов превращает потенциальную военную кампанию против Исламской Республики в крайне опасную авантюру, грозящую затяжным характером боевых действий.