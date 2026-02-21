NYT: США ожидает затяжной конфликт в случае атаки на Иран
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaXX12
Американские военные рискуют увязнуть в длительном и тяжёлом конфликте, если решатся на атаку против Ирана. Об этом сообщает The New York Times.
В распоряжении Тегерана находится один из самых мощных ракетных комплексов во всём ближневосточном регионе, помимо этого страна располагает ударными дронами и вооружением для поражения кораблей.
Как подчёркивается в материале, официальный Тегеран делает ставку на стремительную эскалацию и расширение географии конфликта, стремясь задействовать максимальное количество прокси-сил, чтобы рассредоточить военную нагрузку и переложить издержки на других участников процесса. Иран может рассчитывать на поддержку своих союзников по так называемой «оси сопротивления» — в частности, йеменских хуситов и ливанского шиитского движения «Хезболла», которые уже подтверждали готовность вступить в прямое столкновение.
Совокупность этих факторов превращает потенциальную военную кампанию против Исламской Республики в крайне опасную авантюру, грозящую затяжным характером боевых действий.
Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон рассматривает нанесение ограниченного военного удара по Ирану. Перед этим западные СМИ писали, что операция против Ирана может начаться уже 21 февраля.
