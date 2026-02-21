Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
21 февраля, 17:38

В Ленобласти ревнивец облил бензином жену с пасынком и угрожал поджечь их

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Benzero

В посёлке Романовка Ленинградской области мужчина облил бензином супругу и её 13-летнего сына, а после угрожал их поджечь. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Мужчина облил бензином жену и сына. Фото © Telegram/ Baza

Подросток сам позвонил в полицию и сообщил о происходящем. Когда экстренные службы прибыли на место, мужчина уже скрылся. Женщина и ребёнок не пострадали. Позже подозреваемого — Николая — задержали. По его словам, он не собирался поджигать семью, а хотел лишь припугнуть жену из-за подозрений в измене. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Life.ru писал, что в Луганске мужчина пытался похитить 12-летнюю девочку. Она смогла вырваться и стала убегать. Мужчина отстал, когда наткнулся на отца несовершеннолетней. Родители обратились в полицию. Правоохранители уже задержали злоумышленника.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Полина Никифорова
