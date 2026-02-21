Олимпиада в Милане
21 февраля, 19:06

В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгли 25-метровое сердце Данко

Горящее сердце в «Никола-Ленивец». Обложка © Telegram/ Nikola-Lenivets

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области сожгли арт-объект в виде сердца высотой 25 метров, посвящённый герою произведения Максима Горького Данко. Мероприятие прошло в рамках фестиваля Масленицы, символизируя стремление делиться «пламенем сердца».

Сердце в «Никола-Ленивец». Фото © Telegram/ Nikola-Lenivets

Сердце создали из горбыля, лозы, тонкомера и паллетов. Сожжение длилось более часа. Гостей развлекали играми, хороводами, мастер-классами по изготовлению масок и музыкальных инструментов, а также угощали блинами и чаем за «блинкоины» — специальную фестивальную валюту.

Арт-парк известен масштабными перформансами на Масленицу. В прошлые годы там сжигали деревянный замок высотой 26 метров, «Вулкан» из березовых веток и сена высотой 22 метра и арт-объект «Четвертая стена» в виде 19-метрового куба из вторсырья.

А в Липецкой области на Масленицу сожгли гигантскую лабубу с кровавым ртом. До этого гостей развлекали катанием на лошадях и ватрушках, а также выступлениями местных ансамблей. Желающих увидеть сожжение оказалось так много, что на въезде в парк образовалась километровая пробка.

