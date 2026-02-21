В Днепропетровской области неизвестные совершили нападение на участников националистического батальона «Айдар»*. Инцидент произошёл при участии шести вооружённых лиц. Информацию об этом предоставили российские силовые структуры, пишет РИА «Новости»

«В Днепропетровской области группа из шести вооружённых лиц совершила нападение на военнослужащих нацистского 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»*. Один из нападавших применил огнестрельное оружие», — говорится в сообщении.

Информация быстро распространилась в украинских Telegram-каналах и сообществах, вызвав обсуждение среди националистически настроенной аудитории. Однако не все понимали, что случившееся — обычная бандитская разборка.

«Примечательно, что в комментариях многие пользователи требовали отправить нападавших в штурмовики в 425-й отдельный штурмовой полк «Скала», намекая, что в данном подразделении их ждёт моментальное наказание в виде бесславной смерти в безымянной лесопосадке», — отметил источник агентства.

Ранее командир батальона «Айдар»* Станислав Бунятов выразил обеспокоенность по поводу недостаточной подготовки отдельных подразделений Вооружённых сил Украины. По его словам, отдельные части ВСУ сталкиваются с проблемами из-за слабого оснащения беспилотниками и отсутствия необходимых средств обороны, таких как противопехотные мины и антидроновые сетки. Бунятов также связал временное снижение активности российских войск с накоплением резервов и перегруппировкой, предрекая возобновление боевых действий.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.