СК возбудил дело после гибели пяти человек в гараже в Вологодской области

Следственный комитет начал расследование гибели пяти человек в Вологодской области. Трагедия произошла в гаражном боксе в городе Бабаево. Информацию подтвердила пресс-служба регионального управления СК.

Тела трёх мужчин и двух женщин обнаружили 21 февраля. Помещение на улице Юбилейной отапливала металлическая печь. Дверь в гараж была заперта изнутри.

«Тела пятерых человек (троих мужчин 1992, 1993, 2002 года рождения и двух женщин 2006 года рождения) обнаружены 21 февраля 2026 года в гаражном боксе на улице Юбилейной в городе Бабаево, отапливаемом металлической печью. Дверь в гараж была заперта изнутри», — сообщает пресс-служба.

Следствие возбудило уголовное дело. Его квалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование поручили первому отделу по расследованию особо важных дел областного аппарата СК. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, пять человек отравились угарным газом. Жертвами стали молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет. Их тела нашли в гараже после пожара. Глава региона выразил соболезнования родным погибших. Он также поручил оказать семьям необходимую помощь.

Ранее в подмосковной деревне Становое Раменского муниципального округа произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли мужчина и женщина. Возгорание, по предварительной информации, произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Звеньями газодымозащитной службы в доме были обнаружены двое погибших — мужчина и женщина.