В Санкт-Петербурге автомобиль врезался в здание, пострадали три человека

В Кировском районе Санкт-Петербурга «Форд Фокус» протаранил здание, в результате происшествия пострадали три человека, включая ребёнка. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«Сегодня около 18:37 на Ленинском проспекте 41-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус» не справился с управлением и совершил наезд на здание. В результате ДТП пострадали все трое находящихся в автомобиле: водитель, 11-летняя и 69-летняя пассажирки получили травмы средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

