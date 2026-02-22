Фигуристка Петросян выступила с показательной программой на гала-шоу Олимпиады
Обложка © ТАСС / Пётр Ковалев
Российская фигуристка Аделия Петросян приняла участие в показательном гала-шоу, которое прошло в Милане в рамках Олимпийских игр. Спортсменка представила зрителям номер под композиции колумбийской певицы Шакиры — Waka Waka и Hips Don’t Lie.
18-летняя фигуристка, являющаяся трёхкратной чемпионкой России, получила приглашение на гала-концерт по решению организаторов. В одиночном турнире она заняла шестое место, набрав в сумме 214,53 балла.
Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева обратилась к соотечественникам Аделии Петросян и Петру Гуменнику, которые выступали на Олимпиаде-2026 в Италии. Поддержку фигуристам спортсменка выразила в своём личном блоге в соцсетях. Как считает Медведева, Пётр Гуменник заслужил место на пьедестале. Особое внимание в своём посте она уделила выступлению Аделии Петросян. По словам фигуристки, она стала для неё отдельным поводом для гордости.
