Генерал предложил способ остановить кадровый кризис в МВД

Генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов прокомментировал данные главы МВД Владимира Колокольцева о кадровой ситуации в ведомстве. В 2025 году из органов уволилось 80 тысяч сотрудников — это на 40% больше, чем поступило на службу.

«Эти вопросы ставятся уже на протяжении нескольких лет. И тенденции не меняются. <...> 80 тысяч сотрудников — это 20 областных управлений внутренних дел. <...> Причём увольняются-то ведь опытные сотрудники, проработавшие 15, 20, 25 лет. А те 40 с небольшим тысяч, которые пришли им на смену, это ведь начинающие сотрудники», — заявил офицер в беседе с радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что, несмотря на некомплект, полиция продолжает работать профессионально и не допускает роста криминала благодаря стараниям сотрудников и главы МВД Колокольцева. Однако, по его словам, система не может долго функционировать с нехваткой кадров в 30%. Единственным способом переломить ситуацию Ворожцов назвал повышение зарплат — сегодня полицейские получают одни из самых низких окладов в правоохранительной системе.

Напомним, Владимир Колокольцев заявил депутатам Госдумы, что личный состав работает на пределе и даже за гранью возможностей из-за выросшей нагрузки. Проблема нехватки кадров приобрела угрожающие масштабы, предупредил он.