Регион
21 февраля, 23:52

Аэропорты Саратова и Ярославля временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В аэропортах Саратова и Ярославля в ночь с 21 на 22 февраля ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.

Кроме того, введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта Нижнего Новгорода. Воздушная гавань будет принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

«Возможны корректировки в расписании части рейсов. О статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта», — добавили в Росавиации.

Ранее около 10 взрывов прогремело над Энгельсом и Саратовом. Предварительно, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов. Жители города рассказали, что взрывы над Саратовом начались около часа ночи и продолжаются до сих пор. Всего было слышно около 8-10 громких звуков в южной части, от которых сработали сигнализации у машин. Меньшее число взрывов было слышно над Энгельсом. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

