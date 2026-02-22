Скончался один из основателей музыкального жанра сальса Вилли Колон

В возрасте 75 лет скончался известный музыкант и один из основателей жанра сальса Вилли Колон. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на заявление родных покойного.

«С глубокой скорбью мы объявляем о кончине нашего любимого мужа, отца и известного музыканта Вилли Колона. Он мирно ушёл <...> в окружении своей любящей семьи», — говорится в публикации.

Вилли Колон родился в Нью-Йорке 28 апреля 1950 года. Он начал музыкальную карьеру в возрасте 15 лет, заключив контракт с лейблом Fania Records. Музыкант записал десятки альбомов, а также работал продюсером и аранжировщиком для других исполнителей. Помимо музыки, Колон занимался общественной деятельностью. С 1989 по 1993 год он был помощником и пресс-секретарём мэра Нью-Йорка Дэвида Динкинса.

Ранее сообщалось о кончине участницы музыкального коллектива «Бурановские бабушки» Зои Дородовой. Она ушла из жизни в возрасте 85 лет. Трагическую новость подтвердил глава Малопургинского района Удмуртии. По словам художественного руководителя ансамбля, причиной смерти стала онкологическая болезнь. Дородова была одним из первых участников группы, представлявшей Россию на конкурсе «Евровидение-2012». В последние годы из жизни ушли несколько других артисток первого состава этого коллектива.