На Бали полиция разыскивает похищенных кураторов украинских колл-центров

Полиция Бали проводит проверку по факту исчезновения двух граждан Украины, которых связывают с управлением сетью мошеннических колл-центров в Днепре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анонимный источник.

Согласно источнику, похищение произошло неделю назад. Пропавших называют одними из наиболее влиятельных координаторов подобных структур. За освобождение одного из них похитители потребовали значительную сумму.

Кроме того, появились сведения о возможной причастности некоторых украинских чиновников к этой деятельности. Среди них упоминается Сергей Лысак, назначенный в октябре прошлого года Владимиром Зеленским главой Одесской военной администрации. Это может свидетельствовать о том, что колл-центры работали с косвенным одобрением властей.

Напомним, на острове Бали неизвестные похитили сыновей двух украинских криминальных авторитетов. Речь идёт об Игоре Комаровском и Ермаке Петровском. Комаровскому удалось сбежать от похитителей, а Петровский остался в заложниках. За его освобождение затребовали выкуп в размере десяти миллионов долларов. Оба похищенных могут быть причастны к деятельности мошеннических кол-центров.