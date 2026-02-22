Мельникова назвала условия назначения страховой пенсии по старости в 2026 году

Пенсия по старости в 2026 году положена женщинам с 59 лет и мужчинам с 64 лет при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Об этом рассказала РИА «Новости» сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

«В 2026 году право на пенсию имеют женщины при достижении 59 лет, мужчины — 64 лет. Требуется стажа не менее 15 лет — это должна быть официальная работа, за которую работодатель уплачивал взносы в Социальный фонд России. Также необходимо наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — отметила сенатор.

При недостатке стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов право на социальную пенсию возникает на пять лет позже страховой пенсии. На размер пенсии влияют страховой стаж и сумма уплаченных страховых взносов.

Ранее стало известно, что с 1 марта одной категории россиян поднимут пенсии. В России будут увеличены пенсии граждан, которым исполнилось 80 лет в феврале. Фиксированная выплата для таких пенсионеров будет автоматически удвоена, причём для получения прибавки им не потребуется никуда обращаться или писать заявление.