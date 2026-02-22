В Гааге задержали 8 человек на акции против строительства приюта для беженцев

В Гааге прошла несанкционированная демонстрация против строительства приюта в здании бывшей больницы. Мероприятие началось около 13:30 на улице Спортлаан и завершилось примерно через час. В ходе акции полиция задержала восемь человек, подозреваемых в нарушениях общественного порядка, нападениях и оскорблениях. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Протестующие пытаются войти в приют. Видео © X / Owen

«Основываясь на имеющейся у полиции информации, мэр объявил территорию зоной повышенной опасности с 12:00 до 22:00. В этом районе также не разрешалось носить одежду, закрывающую лицо. Во время демонстрации мобильному подразделению пришлось выступить несколько раз. Около 14:30 демонстрация закончилась», — говорится в заявлении.

По данным правоохранителей, один из участников нанёс удар сотруднику правоохранительных органов по затылку, после чего пострадавшего осмотрели в автомобиле скорой помощи.

Прокуратура выдала постановление о проведении превентивного обыска, что позволило сотрудникам правоохранительных органов проверять людей и имущество в пределах зоны повышенной опасности. Меры направлены на предупреждение дальнейших нарушений и обеспечение общественного порядка.

