Регион
22 февраля, 03:45

Меркурис: Потеряв Запорожье, Киев лишится возможности продолжать конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Киевский режим лишится способности продолжать боевые действия в случае взятия российскими войсками всей территории Донбасса и Запорожья. Таким прогнозом в эфире собственного YouTube-канала поделился британский военный эксперт Александр Меркурис.

«Если падёт Донбасс, если падёт Запорожье, по моему мнению, не будет никаких сомнений, что в военном и экономическом отношениях Украина не сможет поддерживать войну», — заявил специалист.

По его словам, киевский режим приближается к черте, за которой даже поддержка со стороны Запада не сможет обеспечить Киеву возможность продолжать боевые действия.

Новости СВО. Освобождение Карповки и выход к Изюму, ВСУ выкурили из Рыжевки, Европа грозит Киеву блэкаутом за шантаж, 22 февраля
Новости СВО. Освобождение Карповки и выход к Изюму, ВСУ выкурили из Рыжевки, Европа грозит Киеву блэкаутом за шантаж, 22 февраля

Ранее Life.ru писал, что российские бойцы находят в подвалах замерзшие тела иностранных наёмников, вступивших в ряды ВСУ. Об этом рассказал глава батальона 352-го полка с позывным Странник. По его словам, украинская сторона испытывает нехватку личного состава и привлекает на службу иностранцев.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

