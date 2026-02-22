Меркурис: Потеряв Запорожье, Киев лишится возможности продолжать конфликт

Киевский режим лишится способности продолжать боевые действия в случае взятия российскими войсками всей территории Донбасса и Запорожья. Таким прогнозом в эфире собственного YouTube-канала поделился британский военный эксперт Александр Меркурис.

«Если падёт Донбасс, если падёт Запорожье, по моему мнению, не будет никаких сомнений, что в военном и экономическом отношениях Украина не сможет поддерживать войну», — заявил специалист.

По его словам, киевский режим приближается к черте, за которой даже поддержка со стороны Запада не сможет обеспечить Киеву возможность продолжать боевые действия.

