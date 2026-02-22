Военные «Центра» отметили Масленицу в зоне спецоперации

Военнослужащие группировки войск «Центр» отметили завершение Масленичной недели в зоне проведения специальной военной операции. Праздничные мероприятия прошли в подразделениях 90-й гвардейской танковой дивизии. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что для личного состава подготовили стол с традиционными угощениями. Военнослужащим подали блины с различными начинками, а также пироги. По данным министерства, повара приготовили более 500 блинов.

«Блины — это праздник. Праздник нельзя оставить без этого блюда. Конечно, всем нравятся блины, тем более, когда сделано хорошо», — сказал повар хозяйственного взвода Алексей Пан.

Он добавил, что для начинки использовали фарш, творог и изюм. К блинам подавали мёд, сметану и сгущённое молоко. В Минобороны подчеркнули, что проведение Масленицы в зоне СВО поддерживает моральный дух личного состава и укрепляет боевое братство. В ведомстве отметили, что традиция связана с русской культурой и сохраняется во всех регионах страны.

Праздничные мероприятия прошли в расположении подразделений без отрыва от выполнения боевых задач. Командование заявило, что военнослужащие продолжают службу в штатном режиме.

