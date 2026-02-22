Дмитриев выразил благодарность экс-послу США Макфолу за продвижение его постов

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поблагодарил бывшего посла США в России Майкла Макфола за продвижение своего аккаунта в X.

«Спасибо тебе, «дипстейт» Майк, за постоянное продвижение (аккаунта — прим. Life.ru)», — написал Дмитриев.

Публикация Дмитриева стала ответом на пост Макфола, в котором тот критиковал поведение главы РФПИ в соцсетях. Бывший посол США утверждал, что активность Дмитриева якобы демонстрирует несерьёзное отношение России к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Таким образом, Дмитриев отреагировал на критику с юмором, подчеркнув ироническую «помощь» со стороны американского дипломата в продвижении его аккаунта.

Ранее спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в шуточной форме высказался о бывшем президенте США Бараке Обаме. По его словам, даже инопланетяне якобы убедились в ненадёжности Обамы, поскольку он «сливает секреты». Дмитриев комментировал шутку действующего президента США Дональда Трампа о том, что Обама раскрывал информацию об инопланетянах.