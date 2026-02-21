Дмитриев опубликовал ИИ-мем с экс-принцем Эндрю

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X юмористическое видео, созданное нейросетью. На кадрах король Карл III в торжественной обстановке срывает завесу с картины, на которой его брат Эндрю изображён в момент освобождения из-под стражи.

Дмитриев опубликовал юмористическое ИИ видео с экс-принцем Эндрю. Видео © Х / Kirill Dmitriev

«И маски сняты», — подписал пост Дмитриев.

Это уже не первое резкое высказывание главы РФПИ в адрес британского аристократа. Ранее Дмитриев сравнил Эндрю и его окружение, связанное с осуждённым американским финансистом Джеффри Эпштейном, с сатанистами*. Особое возмущение спецпредставителя вызвала информация о том, что экс-принц был замечен за истязанием шестилетнего ребёнка.

Напомним, в четверг бывшего принца Эндрю задержали по делу о связях с Эпштейном. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и передаче финансисту правительственных документов. Несмотря на то что Эндрю ранее уже лишился королевских титулов и общественного доверия, по действующему законодательству он по-прежнему сохраняет место в линии наследования престола, занимая восьмую позицию. Однако британские власти всерьёз рассматривают возможность принятия специального закона, который окончательно исключит его из очереди на трон.

