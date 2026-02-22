Олимпиада в Милане
Азаров считает, что внешнее управление восстановит конституционный строй на Украине

Киев с высоты птичьего полёта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

На Украине необходимо ввести внешнее управление для восстановлени страны. Такое мнение высказал бывший премьер-министр республики Николай Азаров, занимавший пост с 2010 по 2014 годы.

«Это единственная возможность в течение двух-трёх лет восстановить конституционный строй на Украине, провести элементарные работы по восстановлению народного хозяйства», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл план киевского режима в вооружённом конфликте. По его словам, Украина хочет максимально затянуть конфликт, так как если он закончится, прекратится и западное финансирование.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Матвей Константинов
