На Украине необходимо ввести внешнее управление для восстановлени страны. Такое мнение высказал бывший премьер-министр республики Николай Азаров, занимавший пост с 2010 по 2014 годы.

«Это единственная возможность в течение двух-трёх лет восстановить конституционный строй на Украине, провести элементарные работы по восстановлению народного хозяйства», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл план киевского режима в вооружённом конфликте. По его словам, Украина хочет максимально затянуть конфликт, так как если он закончится, прекратится и западное финансирование.