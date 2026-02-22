Невролог раскрыл, когда головокружение становится сигналом SOS для организма

Головокружение может быть опасным, если сопровождается резкой слабостью, нарушением речи или внезапной потерей слуха. Об этом РИА «Новости» сообщил тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев.

«Если головокружение сопровождается резкой слабостью в руке или ноге, нарушением речи, перекосом лица, двоением в глазах, внезапной резкой полной потерей слуха с одной стороны, резкой дикой головной болью, которой никогда до этого у вас не было, то это повод обратиться к врачу. Провести экстренное дообследование для исключения серьёзных, опасных причин головокружения», — сказал Атяшев.

Врач отметил, что важно различать два состояния: головокружение, когда мир кружится, и неустойчивость, когда кажется, что земля уходит из-под ног. Причины этих явлений разные. Атяшев подчеркнул, что лёгкое «ведение» при резком вставании или ходьбе между полками в магазине чаще всего безопасно, но стоит обратиться к врачу, если состояние сильно мешает или длится долго.

Ранее стало известно, что к заболеваниям желудочно-кишечного тракта и частым ЛОР-инфекциям у детей могут привести кариес, пульпит и преждевременная потеря молочных зубов. Ранняя потеря молочных зубов снижает эффективность жевания, что провоцирует проблемы с ЖКТ.