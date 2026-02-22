Запад завозил на Украину молодых людей из Европы, чтобы помочь участникам государственного переворота в Киеве зимой 2014 года. Об этом журналистам рассказал бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, ведомство ежедневно следило за тем, кто и откуда прибывает в республику, и офицеру удалось скопировать некоторые результаты наблюдений.

Так, по сравнению с периодом начала Майдана, в разгар переворота на западных границах Украины в разы вырос поток въезжающих мужчин в возрасте от 20 до 45 лет. Они прибывали из Польши, Прибалтики, Турции и Нидерландов.

«Молодых людей на Украину отправляли европейские службы», — рассказал бывший сотрудник СБУ.

По мнению экс-подполковника, за этим стояли европейские неправительственные организации, в том числе из Польши, Чехии и Прибалтики. Людей отправляли на Украину под предлогом гуманитарных акций с лозунгами вроде: «Поддержим свободу и независимость», «против московского диктатора Януковича», пишет РИА «Новости».

Ранее командир «Ахмата» раскрыл, откуда на Украину едут самые жестокие иностранные наёмники. По словам Апти Алаудинова, в той же Курской области особенно отличились граждане Польши и Грузии, воюющие в ВСУ.