22 февраля, 09:31

В Запорожской области произошло повторное отключение света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Энергосистема Запорожской области снова дала сбой — произошло повторное отключение электричества. О возникшей проблеме жителей проинформировал губернатор Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, произошло повторное отключение света, однако все социально значимые объекты запитаны от резервных источников. Он также подчеркнул, что генераторы обеспечивают работу водоснабжения и другой критической инфраструктуры.

Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Как сообщал ранее Балицкий, причиной предыдущего масштабного отключения стала массированная атака ВСУ на энергосистему области, в результате которой без света остался весь регион. Позже в ряде районов подачу электроэнергии удалось оперативно возобновить.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошла крупная авария на сетях электроснабжения. Из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались более 20 тысяч абонентов в Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах. Социально значимые объекты были переведены на резервные источники питания.

