Минобороны РФ сообщило о перехвате 7 снарядов HIMARS и 326 БПЛА за сутки

За прошедшие 24 часа российским войскам противовоздушной обороны удалось нейтрализовать значительное количество воздушных целей противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, речь идёт о семи реактивных снарядах, выпущенных из РСЗО HIMARS, а также о 326 беспилотных летательных аппаратах самолётного типа, принадлежащих ВСУ. Кроме того, в эту статистику вошли пять управляемых авиационных бомб.

А ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 украинских дронов над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 29 — сбили над Белгородской областью. 14 БПЛА ликвидировали над Саратовской областью.