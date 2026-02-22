Экс-супруга задержанного Галущенко открыла бизнес с фигурантом офшорных скандалов
Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET
Бывшая супруга экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко, задержанного по делу о коррупции, открыла архитектурную фирму в Женеве в партнёрстве с финансистом, чьи компании фигурировали в громком расследовании об офшорах. Об этом сообщает РИА «Новости».
Экс-супругой Галущенко является Ольга Богданова. В феврале 2023 года она зарегистрировала компанию B.A.G. SARL (Bogdanova Architectural Group), где числится единственным владельцем. Информацию об открытии бизнеса в Швейцарии она подтверждала в соцсетях.
Президентом компании и лицом с правом подписи указан Жером Айоз — партнёр женевской CMSCO SA (ранее Comatrans SA), занимающейся сопровождением международных финансовых операций. Айоз также возглавлял мальтийскую Premium Steel & Commodities Trading Limited. Обе структуры упоминались в «Райском досье» — международном расследовании об офшорах 2017 года.
Кроме того, Comatrans SA ранее попадала в поле зрения НАБУ по «дорожному делу» в Одессе: следователи проверяли схему завышения цен на ремонт дорог и вывода средств через офшоры на счета в Швейцарии.
На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Германа Галущенко в рамках дела «Мидас» о коррупции в энергетической сфере. По данным НАБУ, часть «отмытых» средств оседала на счетах его бывшей жены в Швейцарии. Всего в пользу Галущенко было «отмыто» 12 миллионов долларов: более 7,4 миллиона ушли на счета фонда, которым распоряжалась его семья, а ещё почти 4 миллиона были выданы наличными в Швейцарии.
Тема коррупции на Украине набирает большие обороты: украинские правоохранительные органы зафиксировали случаи коррупции среди чиновников более чем на 100 миллионов долларов. При этом аудиторы подчеркнули, что Министерство энергетики США не выявило фактов нецелевого использования американской помощи.
