В Петербурге мужчина с муляжом гранаты вломился в магазин, требуя водки и пельменей

В Санкт-Петербурге полиция задержала местного жителя, который пытался получить в магазине водку и пельмени, угрожая сотрудникам предметом, похожим на гранату. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в официальном телеграм-канале ведомства.

Сигнал о необычном происшествии поступил в дежурную часть Петроградского района в субботу днём от очевидца, находившегося в торговой точке на улице Подковырова. Заявитель сообщил полицейским о появлении в магазине посетителя, при котором находился предмет, внешне напоминающий гранату. Прибывший по указанному адресу наряд патрульно-постовой службы обнаружил и задержал подозреваемого неподалёку от входа в магазин.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы возле магазина был задержан 53-летний неработающий житель Петроградского района, который, угрожая муляжом гранаты, требовал у администратора магазина выдать ему упаковку пельменей и бутылку водки», — рассказали представители ведомства.

В полиции добавили, что уголовное дело возбуждено по статье о разбое. Предмет, которым размахивал мужчина, оказался муляжом.

А ранее сообщалось, что Красногорский суд Подмосковья приговорил бывшего участника телепроекта «Дом-2» Антона Гусева к двум годам лишения свободы условно по делу о смертельном ДТП. Вечером 13 ноября 2024 года он на автомобиле Exeed VX превысил скорость на трассе М-9 «Балтия» и столкнулся со стоявшей машиной.