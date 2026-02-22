Стали известны планы Путина на предстоящую неделю

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в коллегии ФСБ и заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. О рабочем графике главы государства сообщается в телеграм-канале «Вести».

Неделя начнётся с мероприятий ко Дню защитника Отечества. В понедельник президент поздравит россиян с праздником и вручит государственные награды. Также в планах — участие в форуме будущих технологий, который пройдёт в Москве 25–26 февраля. Помимо этого, Путин продолжит международные контакты и проведёт традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Ранее Владимир Путин поздравил с 90-летием депутата Госдумы, Героя Труда России Владимира Ресина. Президент подчеркнул, что считает юбиляра «специалистом самого высокого ранга» и человеком слова. Путин отметил вклад Ресина в восстановление и реконструкцию знаковых объектов, включая Храм Христа Спасителя.