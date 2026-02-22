Зеленский жалобно попросил помощи у Запада после ночных ударов от ВС РФ

Владимир Зеленский обратился к западным партнёрам после очередной серии российских авиаударов, обрушившейся на Украину минувшей ночью. Главарь киевского режима просит у партнёров системы, которые способны эффективно противостоять баллистическим ракетам.

«Спасибо всем партнёрам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО», — отметил Зеленский.

По его словам, целью российской армии стали объекты энергетики и железной дороги в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.

Напомним, в ночь на 22 февраля российская армия нанесли очередную серию ударов по целям на Украине. Взрывы гремели в нескольких регионах страны. В Киеве заявляют, что ВС РФ использовали баллистические ракеты, гиперзвуковые «Цирконы» и значительное количество ударных беспилотников.