С 1 марта в России поменяются правила прохождения психиатрической проверки работников

В России новые правила обязательного психиатрического освидетельствования для работников отдельных профессий вступят в силу с 1 марта уже этого года, которые закреплены приказом Минздрава. Об это РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Освидетельствование работника должно проводиться комиссией врачей-психиатров, а не одним специалистом. Также чётко установлена процедура: если на обязательном периодическом медосмотре выявлены признаки психического расстройства, работодатель обязан направить сотрудника на такое освидетельствование», — сказал он.

В частности, из перечня видов деятельности, требующих прохождения такой процедуры, исключили работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Как отметил депутат, это решение снизит административную нагрузку на специалистов научной и проектной сфер и при этом не повлияет на безопасность на критически важных объектах.

Нилов пояснил, что нововведения направлены на упорядочивание процедуры и повышение её объективности за счёт коллегиального решения врачебной комиссии. Кроме того, изменения должны чётко разграничить и отрегулировать взаимодействие между системой общего медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования на предприятиях.

