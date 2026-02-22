Предупреждение Пескова в адрес Эстонии повергло в шок Британию

Кремль резко отреагировал на инициативу Таллина по размещению ядерного оружия, направив Эстонии недвусмысленное предупреждение. Об этом пишет британское издание Daily Express.

«В воскресенье напряжённость в отношениях между Россией и Западом резко возросла», — говорится в материале.

Британское издание связало рост напряжённости с заявлением пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, который предупредил, что Москва нацелит своё ядерное оружие на Эстонию в случае размещения на её территории вооружений, направленных против России.

Журналисты подчеркнули, что подобные сигналы со стороны Таллина звучат не впервые. По данным СМИ, ранее представители эстонских властей уже допускали возможность размещения на территории страны ядерных вооружений союзников.

Ранее Песков заявил, что Россия не имеет намерений угрожать Эстонии и другим европейским странам. При этом он подчеркнул, что в случае размещения на территории республики ядерного оружия, нацеленного на РФ, Москва примет ответные меры и будет действовать в интересах собственной безопасности.