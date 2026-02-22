Один эклер = 10 тысяч шагов: Врач раскрыл, сколько шагов нужно пройти для похудения на 1 кг

Для сжигания одного килограмма жировой ткани организму необходимо создать дефицит около 7700 килокалорий, что эквивалентно почти 200 тысячам шагов. Об этом «Газете.ru» сообщила главный специалист по направлению «спортивная медицина» сети клиник «Будь Здоров» Шалва Цурцумия.

«Чтобы накопить дефицит в 7700 килокалорий, человеку весом около 70 килограммов потребуется пройти примерно 190–200 тысяч шагов, что составляет почти 140 километров», — пояснил врач.

В среднем один шаг сжигает около 0,04 килокалории, однако показатель зависит от массы тела, роста, темпа и рельефа. Так, человек весом 60 кг тратит около 30–35 ккал на тысячу шагов, а при весе 80 кг — уже 40–45 ккал. Эксперт отметил, что при ходьбе расходуется не только жировая ткань, но и гликоген — углеводные запасы мышц.

Кроме того, при длительном дефиците калорий организм может замедлять обмен веществ, что снижает эффективность похудения. Цурцумия подчеркнул, что без корректировки питания добиться снижения веса только за счёт ходьбы крайне сложно. По его расчётам, чтобы компенсировать один эклер примерно на 350 килокалорий, потребуется пройти около 9–10 тысяч шагов.

Ранее сообщалось, что около 37% россиян имеют генотип, связанный с повышенным риском абдоминального ожирения. Генетика определяет лишь диапазон адаптационных возможностей организма, тогда как склонность к определённым видам физической активности формируется под влиянием образа жизни, среды и регулярных тренировок.