В Московском зоопарке появились на свет три редких безухих варана

В Московском зоопарке в конце января появились на свет три детёныша калимантанского безухого варана — редкой рептилии, занесённой в международные списки охраняемых видов. Это уже второе поколение этих ящериц, рождённое в столице. Сейчас малыши живут в отдельном террариуме под наблюдением зоологов.

Новорождённые вараны. Видео © Официальный сайт мэра Москвы

«Малыши, чей пол пока не определён, чувствуют себя отлично. В возрасте трёх недель каждый из них весит около 13–14 граммов при длине тела 12–14 сантиметров. Детёныши уже перенесли первую линьку и начали самостоятельно питаться», — рассказали гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Рацион новорождённых такой же, как у взрослых особей, — дождевые черви и улитки. Родители малышей попали в зоопарк еще в 2018 году: тогда рептилий конфисковали в одном из московских аэропортов. Специалистам удалось адаптировать животных и добиться размножения в неволе.

