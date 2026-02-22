Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
22 февраля, 11:59

Студент из Татарстана слил СБУ данные друзей-военных и попал под статью о госизмене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / D'Action Images

В Татарстане задержан 18-летний студент, подозреваемый в сотрудничестве с СБУ и распространении проукраинских материалов. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, молодой человек (имя изменено) из Набережных Челнов учил украинский язык и мечтал переехать на «историческую родину», так как его бабушка — украинка. Пока его знакомые подписывали контракты с Минобороны РФ, он установил контакт с украинскими спецслужбами.

Источники утверждают, что студент передал СБУ данные о своих друзьях-военнослужащих, после чего те попали в базу «Миротворец». Кроме того, он распространял в колледже проукраинские листовки, за что был отчислен. После отчисления устроился продавцом в продуктовый магазин и планировал переехать в Киев.

Однако планам не суждено было сбыться. В ночь на 5 февраля его задержали за распитие алкоголя, а в ходе разбирательства вскрылись факты его деятельности против России.

В отношении предателя возбуждены уголовные дела. Ему грозит до 6 лет лишения свободы за агитацию и от 12 лет до пожизненного за государственную измену и пособничество вражеской разведке.

Ранее Life.ru писал о зверствах СБУ над пленными бойцами. Условия содержания были тяжёлыми: спали на гимнастических ковриках по двое под одним одеялом, кормили два раза в сутки. Самым страшным стало систематическое избиение с садизмом — лётчиков и артиллеристов пытали с особой жестокостью.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • сбу
  • Криминал
