В Татарстане задержан 18-летний студент, подозреваемый в сотрудничестве с СБУ и распространении проукраинских материалов. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, молодой человек (имя изменено) из Набережных Челнов учил украинский язык и мечтал переехать на «историческую родину», так как его бабушка — украинка. Пока его знакомые подписывали контракты с Минобороны РФ, он установил контакт с украинскими спецслужбами.

Источники утверждают, что студент передал СБУ данные о своих друзьях-военнослужащих, после чего те попали в базу «Миротворец». Кроме того, он распространял в колледже проукраинские листовки, за что был отчислен. После отчисления устроился продавцом в продуктовый магазин и планировал переехать в Киев.

Однако планам не суждено было сбыться. В ночь на 5 февраля его задержали за распитие алкоголя, а в ходе разбирательства вскрылись факты его деятельности против России.

В отношении предателя возбуждены уголовные дела. Ему грозит до 6 лет лишения свободы за агитацию и от 12 лет до пожизненного за государственную измену и пособничество вражеской разведке.

Ранее Life.ru писал о зверствах СБУ над пленными бойцами. Условия содержания были тяжёлыми: спали на гимнастических ковриках по двое под одним одеялом, кормили два раза в сутки. Самым страшным стало систематическое избиение с садизмом — лётчиков и артиллеристов пытали с особой жестокостью.