Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Обложка © GigaChat
Сегодня силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который направлялся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере Max.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
Инцидент обошёлся без пострадавших и разрушений на земле. Оперативные службы уже приступили к осмотру места падения фрагментов дрона и выяснению обстоятельств.
Это очередной случай успешного отражения воздушной угрозы над Московским регионом. Ранее в феврале 2026 года ПВО неоднократно пресекала попытки атак БПЛА на столицу и другие регионы. Подробности инцидента уточняются.
А за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 29 — сбили над Белгородской областью. 14 БПЛА ликвидировали над Саратовской областью. По 11 дронов уничтожили над Воронежской и Смоленской областями.
