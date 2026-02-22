Собянин сообщил о втором сбитом БПЛА, летевшем на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении второго вражеского дрона, который летел на столицу. Несколько минут назад он информировал о сбитии ещё одного БПЛА.

«Атака ещё одного БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в Telegram-канале.

А за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Белгородская область лидирует по числу сбитых дронов (29). 14 БПЛА ликвидированы над Саратовской областью. По 11 беспилотников уничтожены над Воронежской и Смоленской областями.