Вражеский дрон ранил женщину в Запорожской области

Украинские силовики продолжают террористические атаки беспилотниками по Каменке-Днепровской и прилегающей территории, в результате чего пострадала женщина. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Пострадала женщина 1979 года рождения — во время артиллерийского обстрела она получила осколочные ранения. Ей оказывается медицинская помощь в больнице», — отметил Балицкий.

Временно приостановлено движение автобусов районных маршрутов на территории Каменско-Днепровского округа. По словам губернатора, движение будет возобновлено после стабилизации обстановки. Балицкий подчеркнул, что опасность повторных ударов сохраняется, и жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Каменке-Днепровской фиксируются повторные атаки беспилотников со стороны ВСУ, которые приводят к повреждению инфраструктуры и пострадавшим среди мирного населения. Власти ведут мониторинг ситуации и принимают меры для минимизации угрозы жителям округа, а движение автобусов районных маршрутов временно приостановлено до стабилизации обстановки.