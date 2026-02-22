Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 13:19

Балицкий сообщил о повторном блэкауте в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Goncharov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Goncharov

В Запорожской области сохраняются перебои с электроснабжением. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что отключения затронули 14 муниципальных и городских образований.

«В части районов Запорожской области снова кратковременные отключения электроснабжения. Отключения затронули 14 муниципальных и городских образований. Работы по восстановлению продолжаются», — написал он в мессенджере MАХ.

Ранее утром в воскресенье Балицкий информировал, что из-за массированной атаки ВСУ на энергетическую систему региона без света осталась вся область. Энергетики ведут восстановительные работы.

После атаки ВСУ без света остаётся около 50% Запорожской области
После атаки ВСУ без света остаётся около 50% Запорожской области

Ранее Life.ru писал, что в Запорожской области произошла крупная авария на сетях электроснабжения. Из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались более 20 тысяч абонентов в Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar