Балицкий сообщил о повторном блэкауте в Запорожской области

В Запорожской области сохраняются перебои с электроснабжением. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что отключения затронули 14 муниципальных и городских образований.

«В части районов Запорожской области снова кратковременные отключения электроснабжения. Отключения затронули 14 муниципальных и городских образований. Работы по восстановлению продолжаются», — написал он в мессенджере MАХ.

Ранее утром в воскресенье Балицкий информировал, что из-за массированной атаки ВСУ на энергетическую систему региона без света осталась вся область. Энергетики ведут восстановительные работы.

Ранее Life.ru писал, что в Запорожской области произошла крупная авария на сетях электроснабжения. Из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались более 20 тысяч абонентов в Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах.