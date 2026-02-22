Олимпиада в Милане
22 февраля, 15:07

В пригороде Тегерана раздались взрывы, есть пострадавшие

Обложка © X / Panther7112

Сильные взрывы сотрясли пригород Тегерана. На фото из города-спутника Паранд — чёрные столбы дыма, поднимающиеся над застройкой. Предварительно, три человека пострадали, пишет Iran News Daily.

Последствия взрывов в пригороде Тегерана. Видео © X / Panther7112

В районе столицы Ирана начались отключения света, взрывная волна выбила окна в жилых домах, зафиксировано не менее семи возгораний. Известно, что целью стали объекты энергетической инфраструктуры. В самом Паранде, насколько известно, нет военных объектов.

Последствия взрывов в пригороде Тегерана. Фото © X / Panther7112

Последствия взрывов в пригороде Тегерана. Фото © X / Panther7112

Трамп: США рассматривают возможность ограниченного удара по Ирану
Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на экс-агента ЦРУ заявил, что США Могут нанести удар по Ирану уже в понедельник или вторник. По словам Джона Кириаку, об этом ему сообщил источник в Белом доме.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Иран
  • Происшествия
