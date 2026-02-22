Олимпиада в Милане
22 февраля, 15:22

В Минтрансе назвали условие возобновления рейсов на Кубу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Вопрос возобновления авиасообщения между Россией и Кубой планируют рассмотреть только после того, как наладится ситуация с поставками на остров топлива для самолётов. Об этом сообщили представители Минтранса РФ в официальном телеграм-канале ведомства.

«Возможность возобновления рейсов будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками в страну авиакеросина», — сказано в тексте.

Российские авиакомпании завершили эвакуацию с Кубы — вывезено почти 4,3 тысячи пассажиров

Ранее сообщалось, что Россия продолжает оказывать Кубе помощь в условиях дефицита топлива, вызванного энергетической блокадой со стороны США. По словам вице-премьера Александра Новака, поставки российской нефти на остров будут продолжены. Новак подчеркнул, что работа в этом направлении ведётся, однако конкретные детали он пока не раскрывает.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
