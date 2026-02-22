Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА достигло 12

Силами противовоздушной обороны был уничтожен ещё один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В настоящее время на месте падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб для оценки ситуации и устранения последствий.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Таким образом, всего за несколько часов перехвачено 12 беспилотников.

Ранее сообщалось, что крупнейшие аэропорты столицы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — временно изменили режим работы. Как сообщили в Росавиации, воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.