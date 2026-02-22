Олимпиада в Милане
22 февраля, 15:38

ПВО продолжает отражать атаку БПЛА на Москву: сбиты уже 20 дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Силами противовоздушной обороны был уничтожены ещё шесть дронов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В настоящее время на месте падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб для оценки ситуации и устранения последствий.

«Атака шести БПЛА отражена системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Спустя несколько минут Собянин сообщил об уничтожении ещё двух дронов на подлёте к Москве. Таким образом, всего за несколько часов перехвачено уже 20 беспилотников.

Ранее сообщалось, что крупнейшие аэропорты столицы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — временно изменили режим работы. Как сообщили в Росавиации, воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

