Ещё 17 дронов сбили над Калужской областью
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ostranitsa Stanislav
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.
БПЛА были сбиты днем в небе над Боровским, Жуковским, Малоярославецким и Тарусским муниципальными округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска. На местах падения обломков работают оперативные группы.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. В Обнинске обломок одного из уничтоженных беспилотников повредил окно в муниципальном образовательном учреждении, однако жертв удалось избежать. Местные власти пообещали оперативно восстановить остекление.
Напомним, ранее силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Калужской областью. БПЛА сбили над территорией Боровского муниципального округа и на окраине Калуги.
