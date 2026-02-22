Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
22 февраля, 16:39

Ещё 17 дронов сбили над Калужской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ostranitsa Stanislav

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

БПЛА были сбиты днем в небе над Боровским, Жуковским, Малоярославецким и Тарусским муниципальными округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска. На местах падения обломков работают оперативные группы.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. В Обнинске обломок одного из уничтоженных беспилотников повредил окно в муниципальном образовательном учреждении, однако жертв удалось избежать. Местные власти пообещали оперативно восстановить остекление.

Напомним, ранее силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Калужской областью. БПЛА сбили над территорией Боровского муниципального округа и на окраине Калуги.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Калужская область
