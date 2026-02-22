Turkish Airlines задержала рейс Москва – Стамбул на 3,5 часа

Рейсы Turkish Airlines из аэропорта Внуково в Стамбул задержаны на фоне временных ограничений в московском авиаузле. Один самолёт вылетел с опозданием более чем на час, другой — как минимум на 3,5 часа. Об этом пишет РИА «Новости».

«Наш рейс, который должен был вылететь в 14.00 мск, взлетел около 15.10. Причину не объясняли, мы ждали вылета уже в самолёте», — сказал пассажир рейса TK414.

Ранее Life.ru писал, что крупнейшие аэропорты столицы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — временно изменили режим работы. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.